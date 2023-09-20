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Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України не може ні підтвердити, ні спростувати причетність спецслужб до атак на членів суданського воєнізованого формування "Сили швидкого реагування" (SRF), які співпрацюють із російською ПВК "Вагнер".

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі "РБК-Україна".

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", — відповів Юсов на запитання про причетність спецслужб України до ударів.

Він нагадав слова начальника ГУР Кирила Буданова, який раніше заявляв, що Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу.

Юсов додав, що країна-агресор Росія послаблює свій вплив у тих куточках світу, де вона виявляла свої геополітичні інтереси. Африка не є винятком.

Відповідь представника ГУР Міноборони України пролунала на тлі того, як американське видання CNN опублікувало матеріал, у якому йдеться про причетність українських спецслужб до ударів по силах SRF у Судані.

Видання пише нібито з посиланням на власні джерела, що те, як членів SRF атакували ударні FPV-дрони, може свідчити про їхнє застосування українськими військовими.

Йдеться про кілька відеороликів, які активно поширюються в соціальних мережах останніми днями.

На цих роликах видно, як FPV-дрони атакують автомобільну техніку з членами SRF на вулицях Хартума — столиці Судану.

Низка експертів розповіли, що такий стиль застосування дронів не характерний для Судану та для Африки загалом.
ForUm

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