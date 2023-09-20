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Україна може створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. 

Про це повідомив президент Зеленський на саміті Цілей сталого розвитку.

 

За словами Зеленського, Україна вже почала переговори про такі можливості. Це допоможе запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.

Він також наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: "Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Результати справді вражають".

"Український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн, - сказав Зеленський. - З транзитних портів нашу продукцію доправлено до Ефіопії та Судану. Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу.Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей".
ForUm

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