Втрати Росії у війні проти України продовжують щоденно зростати − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 520 окупантів, 34 ворожі артилерійські системи, 17 ББМ та 37 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 273 980 (+520) осіб,
- танків − 4 635 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 8 868 (+17) од,
- артилерійських систем − 6 096 (+34) од,
- РСЗВ − 779 (+1) од,
- засобів ППО − 526 (+0) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 821 (+37) од,
- крилатих ракет − 1 479 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 633 (+32) од,
- спеціальної техніки − 906 (+3) од.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом