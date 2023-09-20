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Втрати Росії у війні проти України продовжують щоденно зростати − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 520 окупантів, 34 ворожі артилерійські системи, 17 ББМ та 37 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 273 980 (+520) осіб,  
  • танків − 4 635 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 8 868 (+17) од,
  • артилерійських систем − 6 096 (+34) од,
  • РСЗВ − 779 (+1) од,
  • засобів ППО − 526 (+0) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 821 (+37) од,
  • крилатих ракет − 1 479 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 633 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 906 (+3) од.
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