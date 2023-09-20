Втрати Росії у війні проти України продовжують щоденно зростати − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 520 окупантів, 34 ворожі артилерійські системи, 17 ББМ та 37 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали: