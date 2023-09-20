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Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.

Про це пишуть російські пропагандистські видання із посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.

Telegram-канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі винищувача. 

Літак упав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько 10 ранку.

За попередніми даними, боєкомплекта на борту не було.
ForUm

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