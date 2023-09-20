Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.
Про це пишуть російські пропагандистські видання із посиланням на Міноборони РФ.
Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.
Telegram-канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі винищувача.
Літак упав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько 10 ранку.
За попередніми даними, боєкомплекта на борту не було.
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