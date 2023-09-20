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Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

Гелікоптер було арештовано в межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.

Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України, зазначають у Бюро.
ForUm

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