Какие бренды подойдут для борьбы с признаками старения кожи? ❤️ Rosy Drop ❤️ CU Skin ❤️ Valmont • Какие средства работают для борьбы с признаками старения кожи?

Появление первых признаков преждевременного старения — это проблема легко решаемая при помощи специальных средств, пробуждающих обменные процессы кожи, способствующие омоложению. На рынке представлено множество продуктов с anti-age эффектом, поэтому бывает трудно подобрать бренд, который точно окажет позитивное влияние на дерму, ее здоровье и внешний вид. Уже образовался топ трех лучших брендов косметики для борьбы с признаками старения кожи, и мы готовы вам его представить.

1 место: Rosy Drop — японская антивозрастная косметика

Rosy Drop — это компания, производящая косметику с применением инновационных разработок. Антивозрастная уходовая косметика Rosy Drop действует на глубоком клеточном уровне. Спрессованные компоненты продуктов проникают в глубокие слои эпидермиса, а после попадания расширяются в размерах, эффективно действуя на обменные процессы и разглаживая морщины. Ассортимент продукции Рози Дроп включает в себя различные средства, которые вместе дают полноценный антивозрастной уход, гарантирующий заметные результаты. Наиболее популярные продукты Rosy Drop:

Патчи под глаза Rosy Drop Perfect Stretch Sheet: деликатный, но интенсивный уход за кожей под глазами и зоной носогубных складок. Патчи помогают бороться с отечностью, морщинами, кругами под глазами, тусклостью, тонкими линиями и складочками. Патчи пропитаны веществом, которое включает в себя такие компоненты, как фактор роста EGF (улучшает кровообращение, стимулирует выработку коллагена, эластина, фибронектина, глубоко увлажняет), растительная плацента (удерживает влагу в дерме на длительное время, способствует регенерации эпидермиса, уменьшает видимость морщин) и другие.

Сыворотка от морщин Rosy Drop Wrinkle Serum: концентрированное средство, которое высокоэффективно борется с возрастными изменениями. В состав средства входят активные компоненты мгновенного действия, благодаря которым, сыворотка за 15 минут разглаживает мимические морщины, а также восстанавливает гидробаланс и активизирует синтез коллагена. Состав продукта включает в себя три фактора роста, культивированную маточку дамасской розы и экстракт стволовой клетки дамасской розы.

Крем от морщин Rosy Drop Furrow Cream: обеспечивает глубокое увлажнение и помогает удерживать влагу длительное время. Интенсивное увлажнение полезно тем, что оно останавливает возрастные изменения и разглаживает морщины, делает кожу упругой, мягкой, здоровой и молодой.

2 место: CUSkin — южнокорейская профессиональная космецевтика

Космецевтика CUSkin — это косметические уходовые средства, которые лечат различные дерматологические проблемы. Продукция CUSkin содержит витамины и вещества, улучшающие здоровье и общее состояние дермы. Уникальные лечебно-уходовые формулы продуктов результативно омолаживают и предотвращают появление признаков старения. Популярные средства CUSkin:

Сыворотка с витамином С: осветляющее концентрированное вещество борется с постакне, пигментными пятнами и тусклостью кожи. Средство защищает кожу от негативного воздействия свободных радикалов и делает лицо свежим, отдохнувшим и ухоженным. Помимо витамина С, в состав входят натуральные экстракты, бетаин и гиалуроновая кислота.

Кушон CUSKIN Clean-Up Skinfit Cushion Pact: тональный кушон, защищающий дерму от ультрафиолетового излучения, который не просто дает ровный и перекрывающий высыпания тон, а и ухаживает за чувствительной кожей, снимает воспаления и оставляет после себя ощущение легкости и комфорта. Содержит минеральные и органические УФ-фильтры, ниацинамид, аденозин и другие компоненты, которые делают это средство безопасным и полезным продуктом для декоративного макияжа.

СС-крем CUSKIN Vitamin U CC Cream: омолаживающий солнцезащитный СС-крем, который придает коже здоровый, ухоженный тон, держится длительное время без скатываний, увлажняет и разглаживает благодаря гиалуроновой кислоте и витамину U.

3 место: Valmont — швейцарская продукция для здоровья и красоты кожи

История известного премиального бренда Valmont началась с основания одноименной клиники в Монтре на берегу женевского озера. Компания производит эксклюзивную уходовую косметику, улучшающую здоровье и внешний вид кожи. Популярные продукты легендарного бренда:

Успокаивающий спрей-вуаль Primary Veil: средство для восстановления дермы, которое питает кожу, легко впитываясь и делая лицо мягким, молодым и увлажненным. Продукт наполняет эпидермис жизненной энергией и полезными микроэлементами таких компонентов, как провитамин В5, экстракт жожоба, вода термального источника Цурцах и других.

Крем для заполнения морщин V-Shape: обладает лифтинговым эффектом, разглаживает морщины, придает энергию уставшей коже, улучшая ее текстуру и общее состояние. Избавляет от сухости, удерживая влагу длительное время, и результативно показывает свое антивозрастное действие.

Крем-маска Clarifying Pack: крем на основе мгновенно действующих компонентов, который придает коже ухоженного и обновленного вида уже через 10 минут. Крем эффективно осветляет пигментацию, очищает и полирует кожу, ускоряя процессы регенерации. Средство возвращает натуральную красоту!

Вышеперечисленные бренды косметики производят продукты, которые результативно борются с признаками старения, восстанавливают кожу и содержат компоненты, гарантирующие здоровье, молодость и красоту.