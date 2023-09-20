Україна зацікавлена в припиненні односторонніх національних заборон, запроваджених 15 вересня Польщею, Угорщиною та Словаччиною, звернення до Світової організації торгівлі (СОТ) - реакція України на цей вчинок сусідніх держав, заявив заступник міністра економіки і торгівлі - торговий представник України Тарас Качка.

"Наш головний інтерес - забезпечити, щоб національні заборони були зняті. Ми вдячні двом державам (Болгарії та Румунії - ред.), за те, що вони погодилися з нашими пропозиціями (щодо спільного контролю поставок пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику - ред.) та не запроваджували національні заборони. Натомість діятиме механізм взаємної верифікації, узгодження поставок чотирьох товарів у п'ять прифронтових країн", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини" у вівторок.

За інформацією торгпреда України, запропонований українською стороною механізм контрольованої торгівлі досить складний. Завдяки запропонованій схемі роботи істотного товаропотоку українських агротоварів на ринки сусідніх країн не буде.

"Для нас це дуже важливо, оскільки ми змогли б показати, який насправді попит (на чотири підсанкційні товари - ІФ-У) і хто саме купує. Це дасть змогу поступово залучити уряди сусідніх держав до оцінки цих поставок", - пояснив Качка.

За його словами, запропонований механізм "не далекий від контрольованої торгівлі", яка діятиме якийсь час і покаже, що заборона не потрібна. Він допоможе поступово відійти від заборони і нормалізувати торгівлю.

Качка нагадав, що запропонована Україною система контролю була проанонсована за три дні до припинення дії обмежувальних заходів, чим пояснюється гостра реакція з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

"Ми були дуже раді, що дві держави нормально відреагували. З ними зараз працюємо, щоб відрегулювати двосторонній механізм комунікацій. Працюємо з усіма іншими державами, Європейською Комісією", - розповів торгпред України.

Він висловив сподівання, що поточного тижня "будуть хороші новини" щодо запуску механізму, який дає змогу уникнути заборон у двосторонній торгівлі. "Це наш головний інструмент", - додав заступник міністра.

"Подання позову до СОТ - один із елементів ситуації, що склалася, і реакція України на появу національних заборон. (...) Це другорядна проблема в роботі, яку ми ведемо", - зазначив Качка.

Торгпред України наголосив, що Україна хоче уникнути тривалих розглядів у СОТ. "Ми хочемо знайти порозуміння з нашими сусідами. Це наш головний пріоритет. Ми робимо все, щоб його реалізувати", - сказав він.

Качка нагадав, що Україна має хороші відносини з Польщею, Румунією, Болгарією, Словаччиною. "З Угорщиною є нюанси, але це сусідня держава, з якою ми маємо тривалі торговельні відносини. Ніхто не намагається їх (відносини - ІФ-У) зруйнувати. Навпаки, ми хочемо, щоб вони розвивалися й надалі. Щоб наша взаємна торгівля, зокрема з Польщею, розвивалася дуже сильно", - наголосив він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра попросив пам'ятати, що Україна з квітня перебуває в дуже складних відносинах (із сусідніми державами - ІФ-У) щодо чотирьох зернових культур. Однак у загальному контексті українсько-польських двосторонніх відносин ця розбіжність - "крапля в морі".

"Ми за те, щоб польські фермери розвивалися, українські фермери розвивалися. У Польщі є великі фермери і маленькі. В Україні є великі концерни і малі, є і фермери, яких дуже багато. У кожного своя ситуація і дуже багато проблем. Якщо мірятися проблемами, все одно український фермер у гіршому становищі", - нагадав торгпред України і запропонував піклуватися про фермерів без заборон.

Качка зазначив, що пошук взаємовигідного рішення в цій ситуації відбувається вельми емоційно. "Польща заборонила імпорт. І потрібно розуміти, що всі наші дії - це реакція. Ми півроку перебуваємо в розмовах із ними, у різних ситуаціях. Сподіваюся, ми знайдемо порозуміння швидше, ніж триватимуть суди в СОТ", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь план "Б" у конфлікті, який триває півроку, Качка відповів, що звернення України до СОТ і є план "Б".

"План "А" - домовитися про нормальні механізми контролю торгівлі, які дають змогу чітко гарантувати інтереси польських фермерів і давати можливості українським фермерам торгувати. План "Б" - реакція України на заборону Польщі щодо проведення антидискримінаційного розслідування в СОТ", - пояснив торгпред України.

Він додав, що Україна не згодна з інструментом (введенням односторонньої заборони - ІФ-У), який використовує Польща. На думку заступника міністра, запроваджена заборона є помилковою насамперед для польських фермерів, і формально стосовно України.

На весь світ звучить, що Польща заборонила імпорт українських агротоварів, хоча є безліч більш конструктивних рішень, які вже подано до Європейської Комісії, наголосив Качка.

"Суд (...) не є нашим основним інструментом. Ми б хотіли від нього відмовитися якомога раніше. Але відмовимося ми від нього тоді, коли Польща зрозуміє, що запропоноване Україною рішення - спільний контроль за товарообігом чотирьох товарів - є компромісом", - сказав торгпред України і висловив сподівання, що усім сторонам не доведеться витрачати багато часу у СОТ, надаючи правові докази та відстоюючи свою позицію.