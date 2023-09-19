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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на інтерв'ю Пісторіуса виданню Bild.

Німецький урядовець підкреслив, що Україна отримала від ФРН бойові танки Leopard і сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Берлін загалом посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

"Обов'язок всього німецького уряду – дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus", – додав він.

Пісторіус сказав, що Берлін веде з Києвом діалог про умови використання Taurus – зокрема завдання ударів лише на українській території, а також розгортання цих ракет, що може потребувати допомоги Бундесверу.
ForUm

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