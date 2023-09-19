Польська й словацька влади заявили, що поки не будуть скасовувати односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після того, як вона ініціювала оскарження в межах Світової організації торгівлі.

Про це пише "Європейська правда".

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у коментарі інформагентству PAP сказав, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими.

"Ми не дозволимо, щоб сільськогосподарський ринок Польщі був порушений. Ми не змінюємо своєї думки з цього питання й будемо вживати кроків для захисту інтересів польських фермерів", – додав він.

Міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив, що Братислава готова переглянути заборону, якщо пропозиції Києва після тестування виявляться ефективними у контролі за експортом до його держави.

"Ми не змінимо свою позицію, якщо не буде гарантій. Ми знаємо, як представити наші причини і занепокоєння в СОТ. Я не знаю, чи візьме українська сторона до уваги тестування, яке ми вимагаємо, чи скерує позов", – цитує Біреша словацький портал SME.