Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, аби почути від нього особисто про розвиток подій в Україні, зокрема, щодо прогресу в контрнаступі ЗСУ.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью Йорку, пише Укрінформ.

"Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою".

Крім того, за словами Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час". Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн".

Представник Білого дому підтвердив, що Президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США: "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден".Також Кірбі підкреслив, що український лідер постійно в публічному й приватному порядку висловлював вдячність за все, що Сполучені Штати роблять для підтримки ЗСУ.