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У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців, президент оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення можливостей поранених воїнів. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав одужання. Президент нагородив захисників орденами "За мужність" ІІІ ступеня, повідомляється на сайті президента України у середу вранці.

"Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, захищати її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми всіх вас чекатимемо, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того , щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги та повернення додому!" - сказав він.

Крім того, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено: фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент та генеральний директор корпорації Northwell Health Майкл Даулінг, старший фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітер Леоне.

Протезування та реабілітація українських воїнів здійснюється за підтримки неприбуткової організації Kind Deeds. Володимир Зеленський вручив нагороду глави держави "Золоте серце" президенту та засновнику Kind Deeds Олександру Рубцову.
ForUm

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