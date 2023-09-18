Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у неділю розкритикував колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за домовленості про постачання енергоресурсів із Росії, провівши паралелі з пактом Молотова-Ріббентропа, який уможливив Другу світову війну.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це Моравецький заявив у промові після державних заходів із нагоди 84-ої річниці нападу Радянського Союзу на Польщу.

Прем’єр Польщі заявив, що 17 вересня слугує нагадуванням про "зловісні наслідки російсько-німецького союзу".

"Ми також нагадуємо собі про сучасні небезпеки німецько-російського альянсу. Саме цей союз призвів до можливості нападу Росії на Україну в першу чергу через ту кошмарну газову, сировинну політику, яку проводила Німеччина", – сказав він.

Моравецький скористався промовою, аби розкритикувати попередника на посаді – лідера опозиційної "Громадянської платформи" Дональда Туска за нібито проросійськість і зближення з Німеччиною.

"Так само, як був пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми дуже добре знаємо, так само, де-факто, був газовий і сировинний пакт Меркель-Путіна. І саме цей пакт призвів до залежності значною мірою значної частини Європи і призвів до катастрофи зокрема і в Польщі, і головним виконавцем цього пакту Меркель-Путін був Дональд Туск", – додав польський прем’єр.