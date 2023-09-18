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Тривале занепокоєння станом здоров'я Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від підконтрольного Кремлю очільника Чечні у питанні збереження стабільності в регіоні, важають аналітики ISW.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі: Аналітики нагадують, що Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані, що викликало відповідні чутки серед російських мілблогерів та інсайдерських джерел.

У той же час сам Кадиров спростував у відеоролику чутки про стан свого здоров'я.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим для ранньої популярності Путіна в Росії", - підкреслили в ISW.

Аналітики зазначають, що Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що постійні чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.
ForUm

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