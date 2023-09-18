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З огляду на те, що російська оборона на півдні вже пробита на деяких ділянках, українські війська можуть розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими, заявив начальник головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.

"Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", - наголосив він, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Україна, можливо, вже використовувала обмежену кількість своїх резервних військ, але тепер Росія виділяє недостатні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.
"Всупереч тому, що заявляє Російська Федерація, у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву", - каже генерал.

За його словами, 25-та загальновійськова армія Росії, яка наразі передчасно розгортається на східному фронті навколо Лиману та Куп'янська, має лише 80% живої сили та 55% техніки, яку вона повинна була мати.
ForUm

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