Постійні бойові операції українських сил у Бахмуті з весни 2023 року успішно знешкодили значну частину російських сил ВДВ і, таким чином, збільшили шанси України на оперативний успіх на південному фронті, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під Бахмутом із грудня 2022 року були задіяні елементи двох із чотирьох російських дивізій ВДВ і трьох із чотирьох окремих бригад ВДВ. Українським військам вдалося виснажити ці сили і позбавити їх можливості перегрупуватися. А також не дозволити російському командуванню використовувати їх для формування оперативного резерву для захисту південного фронту.

Концентрація скільки-небудь значної частини цих підрозділів ВДВ у районі Роботиного (Запорізька область), ймовірно, унеможливила б прорив ЗСУ на ці позиції.

Таким чином, українська оборона і контрнаступ навколо Бахмута відображають розумні принципи розробки кампанії, вважають аналітики Інституту. "Українці скористалися фіксацією Росії на незначному в оперативному відношенні місті Бахмут, щоб перетягнути туди найякісніші мобільні російські резерви спочатку для захоплення міста, а потім для утримання його від українських контрнаступальних операцій, що розпочалися практично одразу ж після відступу "Вагнера", - йдеться в огляді.

Аналітики ISW вважають, що українські оборонні, а потім і контрнаступальні дії навколо Бахмута мали оперативний розумний ефект, що створило більш сприятливі умови для українських військових операцій на півдні.Тому ЗСУ, ймовірно, доведеться продовжувати активний тиск навколо Бахмута, щоб утримувати там російські сили ВДВ.