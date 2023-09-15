Различные методы депиляции лишь временно избавляют от волос на ногах. Бритье вовсе даёт кратковременный эффект. А повреждение корня с помощью эпилятора, сахарной пасты или воска сопровождается сильной болью. Но вот лазерная эпиляция проходит комфортно. И после пройденного курса можно долго наслаждаться гладкостью кожи.

Но чтобы добиться желаемого результата, требуется учитывать рекомендации специалистов. Подготовка к лазерной эпиляции ног заключается в соблюдении правил, с которыми важно ознакомиться перед записью в салон.

Суть методики

Лазерное удаление волос – востребованная услуга в косметологических кабинетах. Она позволяет решить проблему надолго. В дальнейшем волоски могут появляться, но истонченными и в малом количестве. Женщине потребуется отправиться на несколько поддерживающих сеансов, чтобы снова радоваться гладкостью ног.

Принцип работы заключается в воздействии концентрированного светового пучка на волосяной фолликул, находящегося в стадии роста. Меланин поглощает энергию света, нагревая луковицу, что приводит к его разрушению, прекращению роста и выпадения волоса. Но одного посещения салона недостаточно. Через некоторое время просыпаются спящие фолликулы. Чтобы их всех убрать на ногах, следует посетить косметолога 7-9 раз с интервалами 4-8 недель.

Самые известные лазерные аппараты для эпиляции являются Неодимовые (1065нм), Александритовые (750нм) и обычные Диодные (810нм). Каждый хорош по-своему в определенных случаях, учитывая особенности клиента. Но появился новый гибридный трио-кластерный аппарат 3Д, объединяющий эти вида устройств в один. Он генерирует в лазере весь диапазон волн - от 750 до 1065 нм. Это инновация в косметологии помогла увеличить эффективность и безопасность эпиляции. Она даёт возможность избавиться даже от светлой и седой волосистости. При этом абсолютно безопасна на темной коже, чего не могут похвастаться большинство устройств. Клиент не ощущает боли, так как аппаратура оснащена мощной системой охлаждения кончика рукоятки. Эта новинка представлена еще не во всех клиниках Украины. Но в Киеве есть специализированный центр «ЭпиЛазер», в котором проводится лазерная эпиляция ног на 3D агрегате. Более подробно читайте на официальной странице https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-nog/.

Преимущества

Появившись относительно недавно, 3Д эпиляция заполучила огромную популярность благодаря тем достоинствам, которыми она обладает:

возможность проведения на всех типах кожи;

применение специальной функции охлаждения исключает возникновение болезненных ощущений;

безопасность за счет точной настройки высокоинтеллектуального оборудования;

минимальное количество противопоказаний;

простая подготовка к эпиляции;

устранение до 99% волосяного покрова.

После полного окончания курса достаточно ходить на 1-2 поддерживающие процедуры каждый год, чтоб навсегда забыть о щетине на ногах.

Ограничения

Как и любая косметическая услуга, лазерная эпиляция имеет ряд противопоказаний:

повреждения кожаной поверхности, царапины, ранки;

неконтролируемый сахарный диабет;

онкологические заболевания;

аллергия на лазер;

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

псориаз;

имплантированный металл;

варикозное расширение вен;

период беременности и лактации.

Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом или пройти необходимые обследования для исключения рисков.

Правила подготовки перед лазерной эпиляцией зоны ног

Чтобы добиться хорошего эффекта и избежать каких-либо осложнений, нужно заранее начинать готовиться к процедуре:

3а 14-18 дней прекратить вырывать волоски с помощью восковых полосок, электроэпилятора, шугаринга или пинцета. Разрешено бритье бритвенным станком, стрижка триммером и использования депиляционного крема. Запрещен прием антибиотиков тетрациклиновой группы и фторхинолонов. 5 дней нельзя ходить в солярий, загорать на солнце, а выходя на улицу в солнечную погоду, наносить на открытые участки ног солнцезащитное средство СПФ-50 или прикрывать их (штанами, длинными платьями). Под запрет попадает и применение автозагара. За 8-24 часа до эпиляции необходимо побриться, чтоб длина волосяной щетины не превышала 1 мм. Также нельзя использовать любые косметические средства на основе спирта. Не стоит посещать баню, бассейн, чтобы потом не столкнуться с воспалением. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки.

Соблюдение этих правил помогут получить максимально идеальную результативность без вреда для здоровья.

Уход после процедуры

Помимо подготовки к лазерной эпиляции, клиентка должна знать правила ухода после сеанса. Если применялась 3D технология, риск появления раздражения, покраснения и других неприятностей сводится к нулю. Это подтверждают отзывы девушек, которые на себе оценили все преимущества методики. Но все равно кожаный эпидермис подвергается лазерному воздействию, поэтому рекомендуется соблюдать правила:

На 3-5 дней нужно отказаться от скрабирования, загара в солярии или на солнце;

36 часов не стоит наносить на ноги спиртосодержащую косметику, чтобы не спровоцировать микроожоги;

Волоски запрещено выдергивать пинцетом, воском, эпилятором, шугариногом. Разрешено сбривать бритвой и пользоваться кремом для депиляции.

Лазерная эпиляция позволяет не только избавиться от нежелательной волосистости, но и улучшить состояние эпидермиса. Световые импульсы способствуют улучшению кровообращения, регенерации и питания клеток.

Если правильно провести подготовку к эпиляции ног лазером и бережно ухаживать за ними между походами к косметологу, тогда результаты порадуют долгое время.

Но важно ответственно подойти к выбору клиники, обратить внимание, на какой аппаратуре работает специалист. Лучше выбирать варианты, где применяются инновационные методы, как например 3D. В сети «ЭпиЛазер» такую эпиляцию проводят дипломированные врачи, часто действуют скидки, а каждому посетителю уделяется индивидуальное внимание и подход.