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Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.

Про це повідомляє третя окрема штурмова бригада.

"Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент! В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів;
  • та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки".

Водночас наразі бої тривають, підрозділи 3-ї ОШБ продовжують закріплюватись на нових позиціях.

Про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції повідомлять згодом.
ForUm

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