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Спроби російських окупантів повернути до ладу підводний човен "Ростов-на-Дону", пошкоджений під час ракетної атаки вранці в середу, займе тривалий час і потребуватиме дуже великих фінансових витрат, повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Рано-вранці 13 вересня 2023 року декілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії (ЧФ). Десантний корабель "Минск" і підводний човен проєкту "Кило 636.3" "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень під час проходження технічного обслуговування в сухих доках. Попри те, що міністерство оборони Росії применшує шкоду, завдану суднам, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Минск" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов", імовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень", - ідеться в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

Це ставить перед ЧФ РФ серйозну проблему в підтримці технічного обслуговування флоту. "Будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, найімовірніше, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Є реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх із ладу на багато місяців", - зазначають у британській розвідці.

У повідомленні також зауважують, що втрата окупантами підводного човна "Ростов-на-Дону" позбавляє ЧФ РФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні.

Як повідомлялося, окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки. У міноборони Росії заявили про атаку ракетами і безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

Після цього командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи нічні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох суден - великого десантного корабля і підводного човна - під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму.

 
ForUm

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