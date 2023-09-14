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В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ

За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу —  радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
ForUm

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