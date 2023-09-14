також у роздiлiНадзвичайні події
ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута
ISW: Українські війська просунулись на чотирьох напрямках
Міноборони підтвердило, що ЗСУ зайняли частину Опитного
У ніч на понеділок в Україні збили 12 шахедів
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 59 людей
Боксер-утікач Кирило Шевченко рейдернув власність швейцарських інвесторів, використавши особисті зв’язки з мером Кличком
ISW: Українська піхота пройшла "зуби дракона"
В Запорізькій області підірвали кафе, де відпочивали окупанти, та склад боєприпасів
Окупанти нарощують систему бойових загороджень в Чорному морі
ЗСУ знищили одразу три танки окупантів
У крові загиблого в інциденті з поліцейським в Дніпрі знайшли алкоголь
Окупаційну "владу" Токмака переміщують в інше місце
Протягом українські військові просунулись на Таврійському напрямку
Міноборони: ЗСУ непагано просуваються бахмутським напрямком
Сума збитків для екології зросла вп'ятеро
У США вважають, що літак Пригожина збила російська ракета
Пригожин був у списку пасажирів літака, який розбився в Тверській області
Кількість постраждалих від ракетного удару в Чернігові зросла до 156

Сили оборони за добу знищили 620 окупантів, 15 танків, 18 бронемашин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 47 безпілотників, один підводний човен і 19 од. авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 270970 (+620) осіб, танків - 4599 (+15) од, бойових броньованих машин - 8810 (+18) од, артилерійських систем - 5944 (+42) од, РСЗВ - 769 (+3) од, засоби ППО - 517 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 20 (+1) од, підводні човни - 1 (+1) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од, спеціальна техніка - 889 (+5)", - ідеться в повідомленні.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0