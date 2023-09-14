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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) запустило новий сервіс, завдяки якому транспортні компанії можуть відслідковувати статус усіх зареєстрованих на них транспортних засобів (ТЗ) у сервісі "єЧерги".

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" – можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті. Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі "Шлях". Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника", - повідомило Мінвідновлення у фейсбуці.

Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем "єЧерга" та "Шлях". В особистому кабінеті в системі "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга" перевізник може побачити ТЗ, що зареєстровані в електронній черзі, їх статус, дані про підприємство, про ТЗ і причіп, номер вантажної митної декларації, пояснюють у повідомленні.

"Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу "єЧерга" завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціоналу, яка була розроблена для зручності користувачів. Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон", - наголосив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У Мінвідновлення нагадали, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. У проєкті беруть участь вісім пунктів пропуску, на яких відбувається реєстрація і регулярних, і нерегулярних маршрутів.

"За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування – можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса", - зазначено в повідомленні Міністерства.

За час роботи сервісу "єЧерга" кордон за електронним записом уже перетнули 415 тис. вантажних автомобілів і майже 7 тис. автобусів.
ForUm

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