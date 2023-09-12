У НАТО не бачать жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена Альянсу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заступника генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане.

За словами представника НАТО, для Румунії немає жодного ризику в тому, що вона буде втягнута в конфлікт з РФ або що конфлікт пошириться на Румунію.

"Немає жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну-члена НАТО, чи то Румунію, чи будь-яку іншу державу. І це є результатом потужності і сили Альянсу. Ми є першим елементом стримування", – зазначив Джоане.

Водночас він назвав зрозумілим занепокоєння румунів, які живуть поблизу дунайського кордону з Україною і чують шум війни, адже це викликає тривогу і біль.

Джоане також повідомив про свій намір відвідати райони повіту Тульча, що розташовані поблизу українських портів, які постійно атакують дрони РФ.

Коментуючи потрапляння уламків дронів на територію Румунії, заступник генсека НАТО заявив, що Альянс перебуває в прямому контакті з Бухарестом, і, переконаний він, в майбутньому все буде з'ясовано і представлено громадськості в прозорий спосіб.

"Отже, перш за все, це не є навмисною атакою. Моє послання, як румуна, полягає в тому, щоб спробувати і мати впевненість в тому, що НАТО вживає всіх заходів для забезпечення захисту всього свого простору, в тому числі Румунії, зараз і в майбутньому", – резюмував Джоане.