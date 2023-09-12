У випадку, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна, Польща самостійно прийме відповідне рішення.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда в етері Польського радіо.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі одразу після збору врожаю. Польські фермери є пріоритетом. Саме вони повинні продавати польське зерно і отримувати за нього розумну ціну. Якщо не буде рішення з боку ЄС про продовження експортного ембарго на українське зерно, то буде рішення з польського боку", - сказав міністр.

Буда підкреслив, що відповідне рішення стосуватиметься тільки експорту до Польщі.

"Якщо хтось хоче проїхати через Польщу, завантажити зерно на кораблі і експортувати його, немає і не буде жодних проблем", – наголосив міністр.

Заборона ЄС на імпорт зерна з України до п'яти сусідніх країн діє з 2 травня і має закінчитись 15 вересня. Наразі в ЄС ведуться переговори про продовження ембарго.

Буда додав, що польський уряд не може дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі одразу після збору врожаю, оскільки місцеві фермери є пріоритетом, і саме вони повинні продавати своє зерно і отримувати за нього розумну ціну.

"Якщо не буде рішення Єврокомісії про продовження експортного ембарго, то рішення прийме Польща. Від мене залежить, чи видам я відповідне розпорядження, чи заблокую імпорт до Польщі. Я без вагань скористаюся цим інструментом ще цього тижня, в п'ятницю або суботу. Проект розпорядження вже готується", підсумував міністр.