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Міністерство оборони України перезапускає систему обліку забезпечення воїнів, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу насамперед нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком і віцепрем'єром Федоровим. Стосовно забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення, конкретних потреб наших бойових бригад - вони повинні забезпечуватися максимально швидко", - сказав він.

За його словами, "для цього весь облік має бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати набагато менше".

"І точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, що реально потребують хлопці на нулі. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку. Міністерство цифровізації допомагає", - сказав Зеленський.
ForUm

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