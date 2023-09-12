Українські війська 11 вересня провели наступальні операції як мінімум на одній ділянці фронту і просунулися на чотирьох напрямках, повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що українські сили оборони 11 вересня продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, а також в західній частині Запорізької області.

Як відзначають аналітики, українські військові заявили, що за останній тиждень українські сили звільнили 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку і домоглися успіхів в районі Кліщіївки і Андріївки, на південний захід від Бахмута.

Також заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку відвоювали в цілому 4,8 квадратних кілометри, зокрема південніше Роботиного і західніше Вербового.

Водночас аналітики ISW зазначають, що російські війська 11 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та східного кордону Запорізької області та на заході Запорізької області.