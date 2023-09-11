До українських виробників мін надходять листи, що забороняють їм виробляти такий необхідний для фронту боєприпас без ліцензії, яку пропонується купити у приватного підприємства. Про це розповів ексзаступник керівника Адміністрації президента Україні та колишній народний депутат Андрій Сенченко на Facebook.

"Як людина, яку свого часу шість років вчили виробляти боєприпаси, пам’ятаю, що мінометну міну вперше використали у 1904 році під час осади Порт-Артуру. З початку Першої світової війни її конструкція принципово не змінилась... В умовах відсутності в той історичний період інтернету та інших каналів оперативного обміну інформацією, не можливо на 100% встановити винахідника цього боєприпасу. Але досі жодне джерело не згадувало серед винахідників мінометних мін діячів з Красиліва Хмельницької області України", пише політик.

ТОВ "Красилівський агрегатний завод", який входить до структури Укроборонпрому є "володільцем патенту" №153506 на корисну модель "Міна для міномету". Цей патент, як стверджує Сенченко, 12.07.2023 зареєстрований у державному реєстрі, і відомості про це опубліковано в Бюлетені №28. Після реєстрації "корисної моделі" і отримання патенту, група винахідників "почала, за підписом директора ТОВ "Красилівський агрегатний завод" Процюка, розсилати українським підприємствам листи з попередженням, що "подальше виробництво вашим підприємством військової продукції відповідно до корисної моделі згідно з патентом № 153506 (незалежно від калібру) можливе лише у випадку укладання з ТОВ "Красилівський агрегатний завод" відповідного ліцензійного договору".

За його словами, за продовження виробництва мін для мінометів і подальшої передачі їх ЗСУ, через це може бути зареєстровано кримінальне правопорушення щодо авторського та суміжних прав, згідно якому передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Згадалась не лише історія міномету і боєприпасів до нього, а також й історія Національного органу інтелектуальної власності, який за роки незалежності багато разів змінював статус і назву, але так і не позбавився духу схематозу зрадника України Дмитра Табачника, який свого часу зробив з нього інструмент "інтелектуального рейдерства" та "інтелектуального рекету". Схоже, за цим призначенням він працює й досі. Те, що відбувається зараз за участю "красилівських винахідників" і "фахівців" Державної системи правової охорони інтелектуальної власності, грубо порушує норми Статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і підриває довіру до України, яка з 25 грудня 1991 є учасником Союзу з охорони промислової власності, що сформований згідно з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883", - зазначив експерт.

Ця діяльність на фоні збройної агресії РФ, на його думку, "має всі ознаки діянь, що перешкоджають виробництву боєприпасів для української армії і таким чином підривають обороноздатність нашої держави в умовах воєнного стану".

"Прошу Службу безпеки України вважати цю публікацію заявою про злочин. Паралельно з цим раджу новому керівникові Укроборонпрому Герману Сметаніну якнайшвидше розібратись з кадровою спадщиною, що дісталась йому від попередників", - підсумував Андрій Сенченко.