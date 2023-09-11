Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язок з Вагнером, очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними військових експертів, маловідомі місцеві російські засоби масової інформації 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Відтепер Суровікін нібито відповідатиме за нагляд та функціонування об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Військові аналітики зазначили, що відомі і пов’язані із Кремлем російські ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували його після того, як президент Росії Володимир Путін 23 серпня звільнив його з посади командувача ПКС.