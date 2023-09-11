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Командувач Центрального Командування США в 2008-2010 рр., ексдиректор Центрального розвідувального управління генерал Девід Петреус закликав США до прискорення поставок в Україну винищувачів F-16 і ракет ATACMS, передає видання The Telegraph.

"Вашингтон має якнайшвидше прийняти літаки "на озброєння" і припинити "вагатися" з приводу відправки ракет до Києва", - цитує видання слова Петреуса.

На його думку, Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями.

За словами Петреуса, Вашингтон підриває ці перспективи, відхиляючись від певних рішень, зокрема щодо ATACMS, які можна запускати з ракетної системи залпового вогню HIMARS.

"Я сподіваюся, що... США нададуть армійські тактичні ракетні системи, які подвоять радіус дії того, що ми надали", - сказав він.
ForUm

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