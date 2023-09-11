Скорочення допомоги Україні із боку Заходу лише продовжить війну, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist, опублікованому в неділю.

І це, за його словами, створить ризики для Заходу. "Неможливо передбачити, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують на те, що їхню країну покинуть. Українці загалом "поводилися добре" і "дуже вдячні" тим, хто їх дав притулок. Вони не забудуть цієї щедрості. Але це не було б "хорошою історією" для Європи, якби вона "загнала цих людей у кут", - сказав він.

"Тим часом тривала війна на виснаження означатиме роздоріжжя для України. Країна втратить ще більше людей, як на передовій, так і через еміграцію. Для цього буде потрібно "повністю мілітаризована економіка".

Уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, каже Зеленський.

"Через майже 19 місяців після початку війни президент заявляє, що він "морально" готовий до переходу. Але він обговорюватиме цю ідею зі своїм народом тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних прихильників стане "тенденцією". "Ні, ще ні, каже він. "Слава Богу", - пише The Economist.