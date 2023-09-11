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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив відсутність прогресу у створенні трибуналу для переслідування російських лідерів та передачі заморожених активів, передає французьке агентство AFP.

"На жаль, ми перебуваємо у свого роду безвиході з обох питань, тому що у нас є розбіжності з першого питання і явно відсутня воля з другого", - заявив Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, група G7 "твердо виступає" за гібридний трибунал, що ґрунтується на українському законодавстві, що не дозволить позбавити недоторканності президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що неприйнятно для Києва.

"За півтора року я все ще чую з Європи та Америки: ми працюємо над цим. Не вистачає волі дійти якогось висновку. Тому ми повинні це змінити", - наголосив український міністр.  
ForUm

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