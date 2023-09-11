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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів про механізм повернення депортованих українських дітей.

"На сьогодні розроблено механізм повернення українських дітей, який містить кілька ключових етапів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, серед цих етапів розробка механізму отримання списків дітей, верифікація та оновлення даних, документування фактів злочинів і виявлення нових обставин, психологічна реабілітація дітей після повернення, створення спеціального центру для реабілітації, а також відкриття гуманітарних коридорів.

"Усі ці кроки робляться з метою гарантування безпечного повернення українських дітей", - наголосив омбудсмен.
ForUm

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