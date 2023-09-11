РФ найближчим часом може оголосити про нову хвилю мобілізації через великі втрати окупантів, єдиною можливістю вижити для противника буде добровільна здача в полон Силам оборони України, інформуєГенеральний штаб ЗСУ.

"У зв'язку з катастрофічними втратами окупантів очікується, що найближчим часом у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що показники цієї мобілізації за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

"Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч жителів Чеченської республіки, які, ймовірно, будуть використані як "загороджувальні загони" позаду російських військ", - наголосили в Генштабі.

Водночас серед населення Москви і Санкт-Петербурга цифри планованої мобілізації знову залишаються мінімальними, зазначили в штабі.

"Отже, єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", - підсумували в Генштабі.