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Президент сказал, что всем нужно быть в форме, чтобы россияне боялись. Так, народный депутат Николай Тищенко поддержал инициативу Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Президент Украины по случаю Дня физической культуры и спорта пообщался со студентами 29 учебных заведений сферы физической культуры и спорта из разных регионов страны.

«Вообще – нужно просто быть в форме. Надо, чтобы россияне нас боялись, так что мы все должны быть в форме. Страна должна выглядеть крепкой, выносливой, готовой бороться. Очень важно, чтобы наши граждане понимали важность спорта. Спортсмены и политики должны популяризировать спорт, как одно из важнейших направлений», – сказал Владимир Зеленский.

Народный депутат также поздравил украинцев с Днем физической культуры и спорта во время занятий в спортивном зале и запустил «здоровый челлендж» среди коллег в своем Телеграмме.

«Передаю спортивный челлендж Александру Корниенко, Андрею Ермаку, Давиду Арахамии, Петру Алексеевичу Порошенко и Юлии Тимошенко!», - призвал Николай Тищенко.

Николай Тищенко отметил, что нужно следовать примеру Вооруженных Сил Украины.
ForUm

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