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За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждали 59 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Кривий Ріг. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина і 59 осіб постраждали. Роботи з розбору завалів підрозділи ДСНС завершили. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про одного загиблого і 54 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи завершено.
ForUm

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