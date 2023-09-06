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Президент федерації боксу Кирило Шевченко, який нині  перебуває в Чорногорії, разом зі спільниками здійснив рейдерське захоплення майна швейцарських інвесторів і погрожував їм вбивством. Свої злочинні дії Шевченко «прикривав» особистими зв’язками з мером столиці Віталієм Кличком.

Як пише «Народна правда», у 2019 році Шевченко разом із його бізнес-партнером Ростиславом Грекулом створили організовану злочинну групу для захоплення активів компанії ТОВ «Б.М.К.-Білдінг». На той час компанія належала групі інвесторів зі Швейцарії та Володимиру Мікуленку — колишньому віце-президенту Федерації боксу міста Києва, члену правління ГО «Захист і допомога» і віце-президенту ГО «ІНТЕГРУМ».

Компанія «Б.М.К.-Білдінг» була створена під реалізацію проекта River Side. Це мало бути котеджне містечко на березі річки Десна на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району.

За допомогою чорних нотаріусів упродовж наступних 2 років Шевченко і Грекул заволоділи спочатку частиною майна «Б.М.К.-Білдінг», потім 40 га землі компанії та сусідні земельні ділянки. Врешті рейдери захопили дві юридичні особи — ТОВ «Рівер Холдинг» та ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» — після чого створили штучну заборгованість і подали їх на самоліквідацію. Загалом сума збитків за злочинною схемою оцінюється у близько 40 млн доларів.

За даними видання, згодом Шевченко особисто представив Кличку Грекула в статусі нібито законного власника «Б.М.К.-Білдінг». Нещодавна в мережі опублікували аудіозапис розмови між законними власниками «Б.М.К.-Білдінг». Він підтверджує, що інвестори не давали згоди Шевченку та Грекулу на відчуження майна та отримували від одного з них прямі погрози.

«За моїми даними, це бандитське угрупування. Вони не бояться ані мера, ані кого іншого. Кирило (Шевченко – ред.) всім казав, що може вбити, зарізати і так далі. Це беззаконня, це бандитизм! У нормальному правосудді ми могли б подати всі документи, їх би арештували і все нам повернули. Але в Україні ти цього зробити не можеш», — каже представник швейцарських інвесторів.

Автори матеріалу переконані: реалізувати таку схему Шевченко міг або маючи «дах» у міській владі та правоохоронних органах, або переконавши усіх в наявності такого «даху». Ймовірно, Шевченко використав ім’я добре знайомого по боксу мера Києва і зміг переконати всіх у власній впливовості і недоторканості. Адже сам Кличко не приховує зв’язків із Шевченком: відвідує спільні спортивні заходи і підтримував Шевченка, коли той балотувався на посаду президента Федерації боксу.

 

«Міському голові варто дистанціюватися від людей з кримінальним бекграундом, адже це дискредитує усю столичну владу. Помилкою було підтримати Шевченка у його намаганнях будь-якою ціною очолити Федерацію боксу. Тепер він кидає тінь на Кличка і його команду, маючи офіційний статус і вагу у боксерському середовищі», — йдеться в матеріалі.
ForUm

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