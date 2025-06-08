Тарифи Трампа лякають бізнес: мільярдери говорять про економічну війну

Запровадження нових мит президентом США Дональдом Трампом викликає дедалі сильніше занепокоєння серед провідних бізнесменів.

Його план встановити масштабні тарифи на імпортні товари вже призвів до різкого падіння світових фондових ринків, а впливові інвестори почали публічно дистанціюватися від політика.

Серед них — мільярдер Білл Акман, який ще нещодавно підтримував Трампа у його виборчій кампанії, передає CNN.

Зараз він застерігає, що нова тарифна політика може призвести до “економічної ядерної війни” і навіть до “самоіндукованої економічної ядерної зими”.

За його словами, в таких умовах жоден CEO не ризикне інвестувати у довгострокові проєкти в США.

Акман наголосив, що базовий тариф у 10% вже запроваджено з суботи, а з середи на Китай та ЄС чекають нові мита — 34% і 20% відповідно.

У своїх заявах він закликає дати 90 днів тайм-ауту, щоб укласти нові торговельні угоди, що усунуть існуючі дисбаланси.

Позицію Акмана поділяє низка інших впливових представників фінансового світу. Гендиректор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що тарифи призведуть до інфляції, послаблення позицій США і ймовірної рецесії.

Стенлі Дракенміллер та Кен Фішер теж виступили проти плану Трампа, назвавши його “невіглаським” і таким, що вирішує неіснуючу проблему хибними методами.

Навіть Ілон Маск, який часто підтримував Трампа, цього разу дистанціювався.

В інтерв’ю Маттео Сальвіні він висловився за “нульову тарифну ситуацію” між Європою та Північною Америкою, фактично підтримавши ідею вільної торгівлі.

Аналітики, зокрема Саймон МакАдам з Capital Economics, зазначають, що невизначеність у тарифній політиці вже змушує бізнес призупиняти інвестиції.

Будь-які проєкти в США наразі можуть виявитися даремними, якщо нові тарифи скасують за кілька місяців.

Попри те, що Трамп захищає свою політику як спробу вирівняти “несправедливу” торгівлю, реакція ринків і бізнесу свідчить про глибоку недовіру.

Європейські та азійські індекси вже відреагували падінням, а США готуються до нових економічних потрясінь.