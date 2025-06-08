В Естонії хочуть щеплювати дітей без згоди батьків

В уряді Естонії розглядають можливість внесення до законодавства змін, які можуть мати істотний вплив на процес вакцинації дітей. У країні планується ввести добровільну вакцинацію школярів без згоди батьків, пише ERR.

– Підготовка нового законопроекту відбувається в рамках ініціативи Міністерства соціальної політики з метою вдосконалення механізму запобігання та контролю інфекційних захворювань, – йдеться в повідомленні.

Однією з ключових новацій є пропозиція дозволити вакцинацію школярів за їх згодою, без необхідності отримувати письмову згоду від батьків. У пояснювальній записці підкреслюється, що в нинішніх умовах інтереси дітей у сфері охорони здоров’я можуть бути не повністю захищені.

За словами експертів, розбіжності між думками дітей та їхніх батьків щодо вакцинації можуть викликати конфлікти, що в свою чергу послаблює довіру до програми вакцинації.

Міністр з соціальних питань Кармен Йоллер зазначила, що медичні працівники в школах фактично вже мають можливість проводити планові щеплення, не чекаючи письмової згоди батьків. Однак цей процес не отримав чіткого законодавчого оформлення.

У виданні зазначають, що за останнє десятиліття рівень вакцинації серед дітей в Естонії став знижуватися, і продовження цієї тенденції може призвести до спалахів хвороб, які були практично викорінені завдяки щепленням.