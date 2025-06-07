﻿
Надзвичайні події

РФ вдарила по Харкову авіабомбами, є загиблі та поранені

РФ вдарила по Харкову авіабомбами, є загиблі та поранені

Російські військові атакували Харків авіабомбами, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під удар двох КАБів потрапив Шевченківський район міста, там пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги. У Київському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок авіаудару, за даними Синєгубова, загинула однак людина, ше п'ятеро поранені. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого і 10 поранених.

Це друга російська атака на Харків з початку 7 червня. Вночі війська рф завдали комбінованого удару по місту, застосувавши безпілотники, авіабомби та ракети. У результаті загинули троє людей, понад 20 постраждали.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обстрілиХарківагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки фронту
Надзвичайні події 06.06.2025 20:19:41
Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки фронту
Читати
Вечірній дайджест ForUА: Путін готує наступ, трагедія в Луцьку, Україна планує морські операції, Маск змінює курс,світ без творця "Пили"
Дайджест 06.06.2025 20:00:49
Вечірній дайджест ForUА: Путін готує наступ, трагедія в Луцьку, Україна планує морські операції, Маск змінює курс,світ без творця "Пили"
Читати
США готові до компромісу стосовно ЗАЕС, - Reuters
Головне 06.06.2025 19:29:15
США готові до компромісу стосовно ЗАЕС, - Reuters
Читати

Популярнi статтi