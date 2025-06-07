РФ вдарила по Харкову авіабомбами, є загиблі та поранені

Російські військові атакували Харків авіабомбами, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під удар двох КАБів потрапив Шевченківський район міста, там пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги. У Київському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок авіаудару, за даними Синєгубова, загинула однак людина, ше п'ятеро поранені. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого і 10 поранених.

Це друга російська атака на Харків з початку 7 червня. Вночі війська рф завдали комбінованого удару по місту, застосувавши безпілотники, авіабомби та ракети. У результаті загинули троє людей, понад 20 постраждали.