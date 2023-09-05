Папа Римський Франциск пояснив, що мав на увазі, говорячи про "велику Росію" перед російською молоддю 25 серпня. Про Петра І та Катерину ІІ він згадав зі школи і, мабуть, ця згадка "не була вдалою".

Про це папа сказав у спілкуванні з журналістами на борту літака під час повернення з Монголії, повідомляє Vatican News.

"Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру", - сказав він.

Папа Франциск пояснив, що заохочував тоді російську молодь берегти спадщину своєї батьківщини, "бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною".

Аби пояснити, про яку спадщину йдеться, Понтифік вдався до ідеї "великої Росії".

"До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину… - каже він. - Третій, мабуть, не був вдалий. Говорячи про велику Росію, можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, що нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій (елемент - ред.), що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі".

Водночас Франциск переконаний, що "Російська культура має красу, має велику глибину, і не слід її стирати через політичні проблеми".