Франція засудила удари по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції

"Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та призупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки.

Як неодноразово заявляла глава МЗС Франції Катрін Колонна, ці дії є військовими злочинами і не залишаться безкарними. Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією".