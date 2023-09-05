також у роздiлiПолiтика
Папа Римський визнав недолугість свого заохочення російського імперіалізму
Міжнародне суспільство закликали засудити псевдовибори РФ на окупованих територіяїх
Кулеба: Критикуючи з дивану контрнаступ, ви критикуєте конкретного українського солдата
Україна розраховує, що Шольц якнайшвидше дасть Україні далекобійні ракети
Зеленський після поїздки на фронт обіцяє зайнятись РЕБ
Стало відомо, на яку суму надали військової допомоги Україні партнери
Резніков не вважає стандарти НАТО першочерговими для вступу України
Латвія планує збільшити допомогу українським біженцям
Міноборони розширило межі придатності до служби
Російський наркобарон «Мексиканець» підминає під себе «ринок» шахрайських кол-центрів
Зеленський презентував інноваційний освітній проект
Ексзаступнику міністра економіки можуть випустити під заставу у майже мільйон
Німеччина передала Україні танки і радіолокаційну систему повітряного спостереження
Стала відома кількість українських військових, які пройдуть підготовку в Європі
Зеленський взявся за ВЛК і обіцяє жорсткі рішення
Україна підписала транспортний безвіз з Норвегією
Україна втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2
Зеленський поговорив з японським прем'єром гарантії безпеки для України

Франція засудила удари по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції

"Росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та призупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки.

Як неодноразово заявляла глава МЗС Франції Катрін Колонна,  ці дії є військовими злочинами і не залишаться безкарними. Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні Росією".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0