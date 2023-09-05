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Україна розраховує, що канцлер ФРН Олаф Шольц якнайшвидше ухвалить рішення про передачу далекобійних ракет Taurus, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Але ми дійсно розраховуємо, що канцлер якнайшвидше прийме це рішення. Воно буде абсолютно логічним, тут не буде нічого революційного. Вже Великобританія та Франція дають нам далекобійні ракети. Потрібно просто поставити галочку, підпис і дати хід цьому важливому рішенню, яке, зокрема, дозволить нашим солдатам легше рухатися вперед, дасть їм більше простору для маневру", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

За словами глави МЗС України, прямо говорити про те, що Шольц "блокує" передачу ракет "було б контрпродуктивно" зараз, це можуть "собі дозволити у внутрішній політиці Німеччини".
ForUm

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