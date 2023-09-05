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Питання, порушені бійцями під час поїздки до бригад на Донецькому і Запорізькому напрямках, будуть розглянуті на Ставці, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський, який побував цього дня на фронті.

"Це дуже важливо - почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого достатньо і що саме потрібно змінити. Усе, про що говорили воїни, буде питанням для учасників ставки, особливо щодо РЕБ (радіоелектронна боротьба - ред.).

"Сьогодні весь день із нашими бійцями. Бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-та, 38-та бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-тя механізована, 59-та. Усіма пишаюся, дякую вам за щирість, хлопці", - сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Запорізький напрямок, 148 окрема артилерійська, 72 ДШВ, 71 окрема єгерська бригада, спасибі вам за службу", - зазначив Зеленський.

Зеленський також "нагородив військових лікарів, подякував колективам стабпунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знову знищують окупанта".
ForUm

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