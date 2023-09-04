також у роздiлiПолiтика
Резніков не вважає стандарти НАТО першочерговими для вступу України
Латвія планує збільшити допомогу українським біженцям
Міноборони розширило межі придатності до служби
Російський наркобарон «Мексиканець» підминає під себе «ринок» шахрайських кол-центрів
Зеленський презентував інноваційний освітній проект
Ексзаступнику міністра економіки можуть випустити під заставу у майже мільйон
Німеччина передала Україні танки і радіолокаційну систему повітряного спостереження
Стала відома кількість українських військових, які пройдуть підготовку в Європі
Зеленський взявся за ВЛК і обіцяє жорсткі рішення
Україна підписала транспортний безвіз з Норвегією
Україна втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2
Зеленський поговорив з японським прем'єром гарантії безпеки для України
Николай Тищенко о законе Зеленского относительно пожизненного наказания для коррупционеров: «Обеими руками за»
НАБУ та САП викрили рейдерське захоплення одеського аеропорту
Кулеба: Морський маршрут не буде "заручником" російського шантажу
Декларування чиновників знов опинилось під питанням
Український бізнесмен виготовляє гальмівні колодки для російської ВПК – ЗМІ
Стало відомо, яку зброю планують передавати Украхні США

Міжнародні партнери за час повномасштабного вторгнення вже надали Україні військову допомогу на суму близько 100 мільярдів доларів, з них майже 60 мільярдів – лише від США.

Про це міністр оброни Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Укрінформу 

"Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - каже він.

Резніков уточнив, що це гроші на озброєння та військову техніку.

"Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США – більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите скільки це трильйонів гривень", - сказав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0