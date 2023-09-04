Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку біженцям з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з інформацією уряду, 28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони довкілля та регіонального розвитку (VARAM) фінансування в розмірі 21 788 249 євро, для покриття видатків органами місцевого самоврядування 2023 року, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.

Тепер латвійський уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку українським біженцям.

Міністр фінансів повинен буде поінформувати комісію Сейму з бюджету і фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях.

Якщо комісія не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.