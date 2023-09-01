також у роздiлiПолiтика
Зеленський презентував інноваційний освітній проект
Німеччина передала Україні танки і радіолокаційну систему повітряного спостереження
Стала відома кількість українських військових, які пройдуть підготовку в Європі
Зеленський взявся за ВЛК і обіцяє жорсткі рішення
Україна підписала транспортний безвіз з Норвегією
Україна втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2
Зеленський поговорив з японським прем'єром гарантії безпеки для України
Николай Тищенко о законе Зеленского относительно пожизненного наказания для коррупционеров: «Обеими руками за»
НАБУ та САП викрили рейдерське захоплення одеського аеропорту
Кулеба: Морський маршрут не буде "заручником" російського шантажу
Декларування чиновників знов опинилось під питанням
Український бізнесмен виготовляє гальмівні колодки для російської ВПК – ЗМІ
Стало відомо, яку зброю планують передавати Украхні США
Корупцію під час війни планують прирівняти до держзради
На Банковій не виключають звільнення Криму політичним шляхом
Україна може скоро отримати винищувачі F-16
Вибори протягом року викликають у президента багато питань
Зеленський: Окремі наші партнери не готові до війни на території Росії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки у вигляді застави в розмірі 939 400 грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"1 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги, а саме колишньому заступнику міністра економіки", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.

Крім цього, підозрюваний, згідно з рішенням суду, зобов'язаний: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

У прокуратурі нагадують, що 24 серпня 2023 року САП і НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства й ексзаступнику міністра економіки у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану.

31 серпня ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому у вигляді застави у 805 тис. грн.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0