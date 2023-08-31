також у роздiлiПолiтика
Зеленський взявся за ВЛК і обіцяє жорсткі рішення
Україна втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2
Зеленський поговорив з японським прем'єром гарантії безпеки для України
Николай Тищенко о законе Зеленского относительно пожизненного наказания для коррупционеров: «Обеими руками за»
НАБУ та САП викрили рейдерське захоплення одеського аеропорту
Кулеба: Морський маршрут не буде "заручником" російського шантажу
Декларування чиновників знов опинилось під питанням
Український бізнесмен виготовляє гальмівні колодки для російської ВПК – ЗМІ
Стало відомо, яку зброю планують передавати Украхні США
Корупцію під час війни планують прирівняти до держзради
На Банковій не виключають звільнення Криму політичним шляхом
Україна може скоро отримати винищувачі F-16
Вибори протягом року викликають у президента багато питань
Зеленський: Окремі наші партнери не готові до війни на території Росії
БЕБ викрило схему привласнення коштів у медзакладах
Голова ВР сподіваються, що Україну запросять до НАТО у Вашингтоні
Норвегія надасть Україні винищувачі F-16 та ППО
САП і НАБУ викрили заступника міністра агрорной політики та ексзаступника міністра економіки у розкраданні 62 млн

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) підписало протокол із Міністерством транспорту Норвегії про "транспортний безвіз", що дасть змогу виконувати вантажоперевезення без дозволів.

"Раніше українські перевізники вантажів, незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 і вище впроваджують бездозвільний проїзд", - наведено у повідомленні на порталі уряду слова заступника глави Мінвідновлення Сергія Деркача.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня і стосуватиметься і двосторонніх, і транзитних перевезень.

Уточнюється, що ця лібералізація вантажних перевезень запроваджена щонайменше до 30 червня 2024 року.

Що стосується транспортних засобів низького класу екологічності, то, як зазначає Мінвідновлення, під час засідання вдалося домовитися про дозволи на наступний рік. "Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів і 50 - з/до третіх країн", - ідеться в повідомленні.

Перевізники України з минулого року мають можливість працювати в рамках "транспортного безвізу" з країнами ЄС. У червні 2023 року Україна домовилася про такий самий режим автомобільних вантажоперевезень із Північною Македонією.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0