Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) підписало протокол із Міністерством транспорту Норвегії про "транспортний безвіз", що дасть змогу виконувати вантажоперевезення без дозволів.

"Раніше українські перевізники вантажів, незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 і вище впроваджують бездозвільний проїзд", - наведено у повідомленні на порталі уряду слова заступника глави Мінвідновлення Сергія Деркача.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня і стосуватиметься і двосторонніх, і транзитних перевезень.

Уточнюється, що ця лібералізація вантажних перевезень запроваджена щонайменше до 30 червня 2024 року.

Що стосується транспортних засобів низького класу екологічності, то, як зазначає Мінвідновлення, під час засідання вдалося домовитися про дозволи на наступний рік. "Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів і 50 - з/до третіх країн", - ідеться в повідомленні.

Перевізники України з минулого року мають можливість працювати в рамках "транспортного безвізу" з країнами ЄС. У червні 2023 року Україна домовилася про такий самий режим автомобільних вантажоперевезень із Північною Македонією.