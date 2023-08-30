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В своем интервью Президент Владимир Зеленский обратил внимание на вопросы ботоферм и колл-центров. Об этом в своем ТГ-канале сообщил народный депутат Николай Тищенко.

«Особенно на тех, – заметил нардеп, – кто их "крышует" среди депутатов и правоохранителей».

Николай Тищенко заявил, что это больше, чем преступления: «Президент отметил, что коррупционные преступления нужно приравнять к государственной измене».

Народный депутат заверил, что обязательно поддержит этот законопроект двумя руками.

«Более того, в условиях войны, я считаю, что такой инициативы недостаточно. За коррупцию нужно восстановить смертную казнь. Укрывательство работы мошеннических колл-центров и ботоферм – сознательная деятельность на подрыв и уничтожение украинской государственности», - заверил Николай Тищенко.
ForUm

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