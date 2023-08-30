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Окупаційну "владу" Токмака Запорізької області переміщують в інше місце, оскільки до міста підступає фронт.

Про це йдеться в повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова  

"Майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто".

Деталі: Федоров вказав, що поки невідомо куди буде переміщатися так звана "влада".
ForUm

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