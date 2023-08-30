Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Як повідомляє пресцентр НАБУ у вівторок, про підозру повідомили: двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), колишньому меру Одеси - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), колишньому в.о. заступника міського голови Одеси - ч. 5 ст. 191 КК України, директору ТОВ - ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як встановило слідство, у 2011 році два відомі одеські бізнесмени організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт Одеса". Для цього зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Це ТОВ мало отримати у власність і надалі приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати в розвиток аеропорту. Крім того посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

У НАБУ зазначили, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного та митного контролю.

Крім того, за договором інвестори зобов’язувалися внести статутний капітал розміром 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, узятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

Посаду мера Одеси в період 2011-2014 років обіймав Олексій Костусєв.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.