Бізнесмен з Білої Церкви, екс-міністр транспорту в уряді Азарова Костянтин Єфименко разом зі своїм партнером, олігархом Василем Хмельницьким володіють підприємствами в Росії та Білорусі, чия продукція використовується для збройних сил РФ.

Про це йдеться в статті інформаційного порталу «Моя Київщина».

Ще з другої половини 2000-х Костянтин Єфименко, власник білоцерківського заводу Tribo, який виготовляє гальмівні колодки, володіє заводом «УралАТІ» (Уральский завод авто–текстильних виробів), який теж займається гальмівними колодками. Це підприємство платить чималі податки в російський бюджет і спонсорує війну. Окрім того, у 2017 році філіал Tribo з виробництва гальмівних колодок було запущено в Білорусі.

«Моїй Київщині» вдалося отримати документи, в яких можна побачити керівний склад російського підприємства. Акціонером «УралАТІ» (місто Асбест Свєрдловсьої області) крім родичів самого Єфименка значився Олег Савчук – син багаторічного мера Білої Церкви Василя Савчука (2006 – 2015). Зокрема, «Ділова столиця» писала, що фактично одразу після закінчення 2007 року Київського національного університету ім. Шевченка його було призначено головою ради директорів, а згодом переведено на посаду радника генерального директора з корпоративних питань та інвестицій УралАТІ. Нині Савчук-молодший – генеральний директор заводу Tribo.

«Тут треба зауважити, що попри те, що Єфименко позиціонує себе як єдиний власник Tribo, фактично ж ключовим гравцем є олігарх Василь Хмельницький. Це стосується і заводу «Біофарма». Фокус полягає в тому, що він теж має прямі бізнес-зв’язки з рф. Українські авторитетні ЗМІ уже після повномасштабної агресії з боку росії прямо пов’язували його з російським олігархом, другом дитинства Путіна Аркадієм Ротенбергом, прямо називаючи Хмельницького «гаманцем» цього путінського товариша. Ключовим об’єктом, де пересіклися інтереси Ротенберга та Хмельницького став ТРЦ Ocean Plaza, який зараз перебуває під арештом. Окрім того, Хмельницький опосередковано володіє активами російської Іркутської нафтової компанії», - зазначається в публікації.

Що ж до «Tribo» та Костянтина Єфименка, то відповідно до даних з відкритих ресурсів про ведення імпортно-експортної діяльності, білоцерківський завод заключив величезну кількість угод саме з російськими компаніями, зокрема «УралАТІ», «Вати-авто», «Волжським заводом текстильних матеріалів», «БФАІ». За даними сервісу ImportGenius, у період із 2011 по кінець 2022 року завод Tribo заключив 1652 торгові угоди, де серед лідерів – згадані вище російські компанії.

«Обидва заводи – уральський та білоруський – роблять колодки для військових тягачів УРАЛ, МАЗ та БЕЛАЗ, які використовуються російською армією у війні проти України. До того ж уральський завод забезпечує колодками російську залізницю, яка по повній працює на війну проти України – перекидаючи військову техніку, людей та озброєння на передову фронту», - зазначають журналісти «Моєї Київщини».